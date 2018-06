Cintas Corp. Analyse: Aktie kann jetzt durchstarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Cintas":

Liebe Trader,

Seit 2011 befindet sich der US-Hersteller von Berufsbekleidung in einer übergeordneten, intakten Aufwärtsbewegung. Nach dem neuen Allzeithoch vom 09. März 2018 brachte ein starker Abverkauf aufgrund von schwachen Quartalszahlen eine Konsolidierungsphase des Kurses mit sich. Diese lief aber in die Formation eines symmetrischen Dreiecks über. Nach dem Ausbruch aus dem Dreieck am 04. Mai, führte eine starke Aufwärtsdynamik den Kurs ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten