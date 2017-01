Cinnabon® hat Deutschland als nächstes Expansionsziel im Visier

Atlanta (ots/PRNewswire) - FOCUS Brands Inc. (www.focusbrands.com)gab heute Pläne für die Ausweitung der Präsenz von Cinnabon® imRahmen einer aggressiven internationalen Wachstumsstrategie bekanntund sucht nach qualifizierten Franchisenehmern zur Entwicklung dieserikonischen, weltweiten Marke in Deutschland.Cinnabon® wurde 1985 gegründet und ist der Marktführer beiZimtschneckenbäckereien. Derzeit betreibt das Unternehmen 580internationale Standorte in 52 Ländern. FOCUS Brands betreibtaußerhalb der USA mehr als 1.300 Eissalonfranchisen, Bäckereien,Restaurants und Cafés, und steigerte 2015 seinen internationalenGesamtumsatz um 10,5 Prozent."Cinnabon® ist eine bekannte amerikanische Marke mit einer treuenKundschaft, die ihr überallhin folgt, wo sie tätig ist", sagteNicolas Boudet, President von FOCUS Brands International. "Wir sindüber das anhaltende weltweite Wachstum dieser Marke stolz undDeutschland ist basierend auf Konsumentenforschung einer der für unswichtigsten Märkte mit breitem Interesse an unseren frisch gebackenenProdukten."Cinnabon® erhielt zahlreiche Anerkennungen seitens der Branche undwurde im Millennials' Favorite Chains Bericht von Technomic als eineder "fünf führenden Quick Service-Marken" bezeichnet.Bis Ende 2016 wird Cinnabon® 64 neue internationale Standorteeröffnen und plant im Jahr 2017 die Eröffnung von über 70 neuenStandorten."Künftige internationale Franchisenehmer können den Cinnabon®inhärenten Bekanntheitsgrad und das Unterstützungssystem derWeltklasse nutzen, das FOCUS Brands anbietet, und gleichzeitig inihrem Land ein Unternehmen besitzen und betreiben", sagte Boudet.Künftige Franchisenehmer können unter www.cinnabonfranchising.commehr über diese interessante Chance erfahren.Über FOCUS BrandsFOCUS Brands Inc. hat seinen Firmensitz in Atlanta und ist dieindirekte Muttergesellschaft von sechs (6) Franchisegebern sowie derBetreiber von über 4.500 Bäckereien, Restaurants, Cafés und Eissalonsin den Vereinigten Staaten, im District of Columbia, in Puerto Ricound 60 weiteren Ländern. Die Marken Carvel®, Cinnabon®,Schlotzsky's®, Moe's Southwest Grill®, Auntie Anne's®, McAlister'sDeli®, und Seattle's Best Coffee® sind auf US-Militärstützpunkten undin bestimmten internationalen Märkten vertreten.Über Cinnabon®Cinnabon LLC wurde 1985 in Seattle gegründet, hat jetzt seinenFirmensitz in Atlanta und ist der Marktführer unter denZimtschneckenbäckereien. Das Unternehmen bietet neben frischen,aromatischen, ofenwarmen Zimtschnecken eine Reihe von weiterenBackwaren und Spezialgetränken an. Cinnabon® betreibt derzeitweltweit über 1,200 Franchisen, zumeist an hoch frequentiertenStandorten, wie Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen, Raststationen,Unterhaltungszentren und Militäreinrichtungen. Cinnabon® ist ebensoein Multikanal-Lizenzgeber, der mit anderen UnternehmenPartnerschaften für das Angebot von mehr als 70 lizenziertenMarkenprodukten in Lebensmittelverkaufsstellen undEinzelhandelsstandorten eingegangen ist. Weitere Informationenerhalten Sie bei einem Besuch von www.Cinnabon.com, folgen Sie unsauf Twitter @Cinnabon (https://twitter.com/Cinnabon) oder werden Sieein Facebook-Fan auf www.facebook.com/Cinnabon.Pressekontakt:Ashley Aberbach, 212-715-1524, ashley.aberbach@finnpartners.comLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160203/329421LOGOOriginal-Content von: FOCUS Brands, übermittelt durch news aktuell