Cinkciarz ist globaler Sponsor der UEFA European Under-21 Championship(TM) 2017

Cinkciarz (https://cinkciarz.pl/eng) hat als globaler Sponsor derUEFA European Under-21 Championship(TM)(https://www.youtube.com/watch?v=hRJZ4CoVw8w) unterzeichnet. DasTurnier wird im Juni in sechs polnischen Städten ausgetragen. ImRahmen seines Mitwirkens wird das Unternehmen Fußballfans aus allerWelt seine internationale Marke Conotoxia vorstellen. Zudem stärkt esdamit auch den Stand des Unternehmens in Polen.Die vom 16. bis 30. Juni 2017 laufende U21 Championship wird vonder UEFA in Zusammenarbeit mit der PZPN (dem polnischenFußballverband) und den Spielorten veranstaltet."Über diesen mit der UEFA unterzeichneten Vertrag sind wir sehrerfreut. Für das Abschlussspiel planen wir eine ausgiebigeAktivierung zum Engagement der Fans. Dank dieser Patenschaft des UEFAU21 EURO sind wir in der Lage, Fußballfans aus aller Welt unsereinternationale Marke Conotoxia vorzustellen. Dadurch können wir auchden Stand von Cinkciarz in Polen stärken. Wir sind der Überzeugung,dass diese Zusammenarbeit für beide Teilhaber positiv sein wird,"sagte Piotr Kicinski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender vonCinkciarz.Bekannte Marken wie Coca-Cola, McDonald's und adidas sind globaleSponsoren der UEFA U21 EURO und in dieser Aufstellung ist Cinkciarzals einziger globaler Partner aus Polen vertreten. Bei derVeranstaltung hat Cinkciarz Gelegenheit, für seine Marke Conotoxia zuwerben, die für den internationalen Markt geschaffen wurde. DasUnternehmen hat sich das exklusive Recht auf alleMarketingaktivitäten im Zusammenhang mit Wechselkursen,Geldüberweisungen, Zahlungen und Devisenhändlern gesichert."Wir freuen uns, Cinkciarz als Sponsor der UEFA European Under-21Championship(TM) zu begrüßen. Wir sind der Überzeugung, dass diePartnerschaft diesem erfolgreichen polnischen Unternehmen mitglobalen Ambitionen zum Geschäftswachstum verhilft, aber gleichzeitigauch für das Turnier wirbt. Dadurch beweist sich die Reichweitedieses erst kürzlich expandierten Wettkampfs. Auf die gemeinsameArbeit in den kommenden Monaten freuen wir uns schon jetzt," sagteGuy-Laurent Epstein, Marketingleiter der UEFA Events SA.Cinkciarz gibt seinen Kunden die Möglichkeit, Fremdwährung zueinem sehr attraktiven Wechselkurs online umzutauschen. Der Servicevon Cinkciarz kann sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmengenutzt werden. Fremdwährungstransaktionen lassen sich jederzeit perExpress- und kostenloser Online-Bargeldüberweisung abwickeln.Conotoxia ist ein Finanzinstitut, das Geldüberweisungen undZahlungsdienste weltweit anbietet.