Cingulate-Aktie: Plant NASDAQ-Debüt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

. hat einen Antrag auf Börsengang gestellt und rechnet mit einer bescheidenen Kapitalerhöhung von 58 Mio. USD; das Unternehmen wird voraussichtlich unter dem Kürzel CING an der NASDAQ notieren. Cingulate verfügt über ein Phase-3-Programm zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sowie über einen Nachfolgekandidaten, der bald in die klinische Erprobung geht, und ein drittes Programm in der präklinischen Entwicklung zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!