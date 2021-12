Cineworld-Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In der ausgelaufenen Woche musste die Cineworld-Aktie einen herben Rückschlag hinnehmen. Am Mittwoch stürzte das Papier zeitweise um mehr als 40 Prozent in die Tiefe. Erholen konnte es sich davon bis zum Wochenende eher schlecht als recht. Auch wenn es in den letzten Tagen etwas aufwärts ging, stehen aktuell nur 0,4 Euro auf dem Ticker.

Auf Wochensicht entspricht das einem Kursabschlag von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung