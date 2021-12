Cineworld-Aktie: Im freien Fall!

Die Aktie des britischen Kinobetreibers Cineworld ist in dieser Woche ein weiteres Mal unter die Räder gekommen und um fast 40 Prozent eingebrochen. Der Kurs erreichte ein 52-Wochen-Tief bei 27,06 britischen Pence (GBX), nachdem ein Gericht in Kanada eine Milliardenstrafe gegen Cineworld verhängt hat. Demnach muss Cineworld Schadenersatz in Höhe von fast einer Milliarde US-Dollar an seinen Konkurrenten Cineplex zahlen.

