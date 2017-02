Cinemo und DENSO arbeiten gemeinsam am optimalen In-Vehicle-Infotainment (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Denso":

Karlsruhe (ots) -Cinemos integrierte Middleware-Lösungen in derHigh-End-Infotainment-Plattform der neuen Generation von DENSOCinemo, ein weltweit führendes Unternehmen für hochleistungsfähigeautomobile Multimedia-Wiedergabe, Streaming, Medienmanagement undKonnektivitäts-Middleware, gab bekannt, dass DENSO CinemosMultimedia-Plattform ausgewählt hat, um diese in sein neues Projektautomobiler Head Units zu integrieren. Bei DENSO handelt es sich umeinen führenden Anbieter erweiterter Automobil-Technologie, -Systemeund -Komponenten.Die gemeinsame Kooperation zwischen Cinemo und DENSO wird sich aufeinen großen japanischen Erstausrüster von Autos konzentrieren undbeinhaltet die erweiterte Wiedergabe von Dateien, Streams und Discs,das Medienmanagement und die UPnP-basierten Funktionen zum Teilen vonInhalten. Das bereits innovative Konzept der Nutzerfreundlichkeit undHandhabung von Infotainment wird somit noch erweitert. Cinemo undDENSO werden eng zusammenarbeiten, um sich den wachsendentechnologischen Herausforderungen bei der Erweiterung des digitalenErlebnisses im Auto zu stellen."Die Erwartungen gegenüber der Systemgestaltung bei In-VehicleInfotainment (IVI) sind heute gerade auch vor dem Hintergrund derZusammenführung der Technologien extrem hoch. LeistungsorientierteLösungen bleiben daher eine konstante Herausforderung", so JimCorbett von Cinemo. "Die Multimedia-Lösungen von Cinemo sind bereitsunabdingbarer Bestandteil bei Infotainment-Systemen. Daher freuen wiruns über die erneute Zusammenarbeit mit DENSO, um die Messlatte beider Entwicklung von IVI noch höher zu legen."Über CinemoDie integrierten Middleware-Lösungen von Cinemo sind CPU- undbetriebssystemunabhängig und wurden für Geräte mit geringemStromverbrauch und niedrigem ökologischen Fußabdruck optimiert. Siekönnen praktisch jedes Datei- und Datenträgerformat, jedes verbundeneGerät und Streaming-Format dekodieren, abspielen, rendern, streamen,verwalten und indizieren. Cinemo bietet Lösungen, die für die hohenQualitätsansprüche der Automobilindustrie entwickelt und optimiertwurden und nahtlos in die Vorder- und Rücksitzeinheiten eines jedenautomobilen Infotainmentsystems der Einstiegs-, Mittel- undSpitzenklasse integriert werden können. Cinemo bietet außerdemautomobile Apps für ganz neue leistungsstarkeVerwendungsmöglichkeiten.Unsere Seite: www.cinemo.comMedienkontakt:Stephanie Lesserslesser@cinemo.comOriginal-Content von: Cinemo GmbH, übermittelt durch news aktuell