Hamburg (ots) - Komm schnap' sie dir! Alle Pokémon-Fans haben absofort die Chance, sich die Tickets für die Preview des erstenLive-Action-Pokémon-Abenteuers "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" am8. Mai bei CinemaxX zu sichern. Solange der Vorrat reicht erhaltenTicketinhaber beim Einlass ins Kino als Goodie ein exklusives Set derlimitierten Pokémon Trading Cards. Die Tickets für die Preview von"Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" am 8. Mai 2019 gibt es ab sofort anden CinemaxX Kinokassen, in der CinemaxX App sowie online unterwww.cinemaxx.de/pikachu.Am 8. Mai 2019 - und damit einen Tag vor dem offiziellen Filmstart- zeigt CinemaxX die Preview des ersten Realfilms aus demPokémon-Universum. Mit "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" bekommt daswohl bekannteste aller Pokémon seinen ersten eigenen Film. Sowohl deroffizielle Trailer als auch das Filmplakat versprechen durchzahlreiche versteckte Hinweise inhaltliche Verbindungen zu denVideospielen und der Anime-Serie, die seit mehr als 20 Jahren Fansauf der ganzen Welt begeistern. Solange der Vorrat reicht, gibt esfür Ticketinhaber am Tag der Preview von "Pokémon MeisterdetektivPikachu" beim Einlass ins Kino ein exklusives Set der limitiertenPokémon Trading Cards. Das Set besteht aus insgesamt zwei Karten -eine davon gibt es exklusiv nur im Kino. Die zweite Karte ist einevon 16 Charakteren, die auch im Handel erhältlich sind.Alle Pokémon-Fans können sich ab sofort an den CinemaxXKinokassen, in der CinemaxX App sowie online unterwww.cinemaxx.de/pikachu die Tickets für die Preview von "PokémonMeisterdetektiv Pikachu" sichern.Der Privatdetektiv Harry Goodman verschwindet auf höchstmysteriöse Weise. Also macht sich sein Sohn Tim (Justice Smith) aufSpurensuche, um herauszufinden, was mit ihm geschehen ist.Unterstützung bekommt er dabei von Harrys früherem Pokémon-Partner,dem liebenswerten und lustigen Spür-Hund Pikachu.In den Straßen der Mega-Metropole Ryme City treffen sie aufverschiedene Pokémon und kommen einer unglaublichen Verschwörung aufdie Spur, die sogar eine Gefahr für das gesamte Pokémon-Universumdarstellt.