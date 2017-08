Hamburg (ots) - Der Ursprung aller Clown-Phobien kehrt diesenHerbst zurück ins Kino: CinemaxX zeigt Stephen KingsHorror-Meisterwerk "Es" bereits einen Tag vor Filmstart auf dergroßen Leinwand. Und das Beste: Tickets für das Wiedersehen mitPennywise am 25. Oktober gibt es ab sofort im Vorverkauf unterwww.cinemaxx.de/es sowie an den Kinokassen der 29 CinemaxX KinosDeutschlandweit. Auch für Fans von Originalversionen ist gesorgt,denn in vier CinemaxX Kinos darf sich bei der englischen OV gegruseltwerden (Bremen, Essen, Hannover und Hamburg-Dammtor).Ein roter Ballon, der gelbe Friesennerz und das kleinePapierschiffchen, das im Gulli verschwindet: Drei Bilder, die sichallen Kids der 90er ins Gedächtnis eingebrannt haben. Dreißig Jahrenach der Erscheinung des Romans und 27 Jahre nach der Erstverfilmungkehrt Stephen Kings "Es" zurück - erstmalig im Kino! Der Hype um 90erJahre Filme und Serien - zuletzt z.B. durch Netflix" "StrangerThings" hervorgerufen - zeichnet sich bei "Es" bereits vor Filmstartim Social Web ab: So katapultierte sich der Trailer desGrusel-Schockers bei CinemaxX direkt unter die Top-Ten dererfolgreichsten Contents der CinemaxX Facebook Geschichte.Alle Fans, die den Start des Horrorfilm Remakes nicht erwartenkönnen, bietet CinemaxX am 25. Oktober die Möglichkeit, den Schockerin der Preview - einen Tag vor Filmstart - zu erleben.Mehr zur Neuadaption von Stephen Kings "Es"Blutige Überreste sind alles, was in der Kleinstadt Derry vonregelmäßig verschwindenden Kindern gefunden wird. Und obwohl alleerwachsenen Bewohner der Stadt zu wissen scheinen, welches Böse allepaar Jahrzehnte den Ort heimsucht, werden die Ereignissetotgeschwiegen - aus purer Angst.Und die ist begründet, wie der selbsternannte "Klub der Verlierer"um Bill Denbrough (Jaeden Lieberher), Beverly Marsh (Sophia Lillis),Stanley Uris (Wyatt Oleff), Mike Hanlon (Chosen Jacobs), RichieTozier (Finn Wolfhard), Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor) und EddieKaspbrak (Jack Dylan Grazer) herausfinden soll. Denn in der Gestaltdes Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) zieht das personifizierteGrauen schon seit Jahrhunderten eine Spur von Gewalt und Mord hintersich her. Können ausgerechnet die Kids dem Albtraum ein Ende setzen?Tickets für die Vorpremiere von "Es" gibt es an den CinemaxXKinokassen und auf www.cinemaxx.de/es oder per Smartphone-Apps, dieunter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen,Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor,Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel,Krefeld, Magdeburg, München, Mülheim, Oldenburg, Offenbach,Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, StuttgartSI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHNadine Bäsler-OttTel: 040 45 06 8 181Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell