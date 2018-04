Hamburg (ots) - WOHOO!! Er ist zurück! CinemaxX startet denVorverkauf für "Deadpool 2". Ab sofort können sich alle Fans des wohlselbstironischsten Marvel-Helden Tickets für die ersten Vorstellungensichern. "Deadpool 2" ist die Fortsetzung des Superhelden-Smashhitsaus dem Jahr 2016 und schon jetzt einer der am heißesten erwartetenFilme des Jahres. Als besonderes Highlight präsentiert CinemaxX amStartwochenende ein Double-Feature, bei dem beide Teilehintereinander gezeigt werden. Neben Tickets für das Double, das amSamstag, den 19. Mai, stattfindet und die erste Spielwoche, bietetDeutschlands bekannteste Kinokette auch ausgewählte Vorstellungen alsenglische Originalversion an. Tickets für "Deadpool 2" gibt es unterwww.cinemaxx.de/deadpool-2 oder an den CinemaxX Kinokassen*.Wer das Wiedersehen mit dem beliebten Antihelden gar nichterwarten kann, hat bei CinemaxX MOVIE4FRIENDS zudem schon am 16. Maidie Möglichkeit "Deadpool 2" zu sehen. Die beliebte Gruppenpreviewzeigt den Film nicht nur einen Tag vor offiziellem Filmstart, gemäßdem CinemaxX Motto "Mehr als Kino" gibt es zur Einstimmung auf denperfekten Kino-Cliquen-Abend zwei Veltins V+ Biere zum Preis voneinem! Weitere Infos zu MOVIE4FRIENDS gibt es unterwww.cinemaxx.de/events/movie4friends.Mehr zu "Deadpool 2":Seit der Söldner Wade Wilson (Ryan Reynolds) durch eineexperimentelle Operation von seiner Krebserkrankung geheilt wurde,besitzt er übermenschliche Kräfte. Nachdem er in Teil 1 beschloss zumetwas anderen Superhelden zu werden, muss er in "Deadpool 2" ein Kindmit besonderen Fähigkeiten vor dem Mutanten Cable (Josh Brolin)retten. Darum gründet er zusammen mit anderen Mutanten die "X-Force".Natürlich dürfen sich alle Deadpool-Fans auch wieder auf vieleschräge Szenen und jede Menge Humor unter der Gürtellinie freuen.Tickets für "Deadpool2" gibt es an den CinemaxX Kinokassen und aufwww.cinemaxx.de oder per Smartphone-Apps, die unterwww.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.(*Kinos öffnen zu ihren regulären Öffnungszeiten)Über CinemaxX. Mehr als Kino.Die CinemaxX Gruppe betreibt 33 Kinos mit insgesamt 289 Leinwändenund rund 73.000 Sitzplätzen in Deutschland und Dänemark. AlsDeutschlands bekanntester Kinobetreiber hat es sich CinemaxX zurAufgabe gemacht, seinen Gästen sowohl technisch als auch inhaltlich"Mehr als Kino" zu bieten: mehr Service, mehr Komfort, mehrUnterhaltung in vollkommenster Bild- und Tonqualität. Mit denEigenmarken MAXXIMUM 4K, MAXXIMUM 3D, MAXXIMUM HFR und MAXXIMUM SOUNDsetzt CinemaxX neue Qualitätsstandards. Zudem sorgen 5.300 VIP-Sitzeaus edlem Leder in 24 Kinos Deutschlands mit extra breitenSitzflächen und Armlehnen sowie der Möglichkeit sich zurückzulehnenfür ultimativen Komfort. Die Sitze sind perfekt im Saal positioniertund garantieren dadurch optimale Bild- und Soundqualität. Auchinhaltlich wird das Motto "Mehr als Kino" konsequent umgesetzt undstetig ausgebaut: Neben dem vollen Kinoprogramm überträgt dieKinokette hochkarätige Klassik-, Rock- und Popkonzerte sowie Opern-und Ballettaufführungen von den weltweit bedeutendsten Künstlern aufdie große Leinwand - viele davon live. Einmal im Monat lockenSpecials wie "LADIES NIGHT", "MÄNNERABEND", "MOVIE4FRIENDS","Spotlight" oder "KlexXi Sause" in die CinemaxX Kinos. Perfekt aufdie jeweilige Zielgruppe abgestimmte Filme werden als Preview mit dempassenden Rahmenprogramm präsentiert.Mehr über CinemaxX und sein Programm: CinemaxX.deInformationen rund ums Unternehmen: CinemaxX.comPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-HusarTel: 040 45 06 8 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell