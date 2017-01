Hamburg (ots) - Aufgrund des großen Erfolgs setzt CinemaxX 2017die Reihe "Anime-Night" fort. Insgesamt zehn Premieren nagelneuerAnime-Filmhits erwarten die Fans japanischer Zeichentrick-Kunst vonMitte Januar bis Ende Oktober bei CinemaxX. Am 28. Februar lassengleich drei Folgen der Erfolgsserie "One Punch Man" die Herzen derAnime-Fans höher schlagen. Weitere Infos zu den bereits feststehendenfünf Anime-Hits sowie für weitere fünf Überraschungshighlights gibtes unter www.cinemaxx.de/anime (ab 12,90 EUR).Mit rund 19.100 Besuchern war die "Anime-Night" 2016 bei CinemaxXeiner der erfolgreichsten Alternativen Contents des Jahres. Ausdiesem Grund setzen AV Visionen und CinemaxX ihre Zusammenarbeit 2017fort. Von Januar bis Oktober dürfen sich Fans japanischer Filmkunstauf zehn neue Highlights auf der großen Kinoleinwand bei CinemaxXfreuen.Alle Termine der Anime-Night ind er Übersicht10. JanuarOne Piece Gold (Deutsche Synchronfassung)Im neuen Abenteuer zur Manga-Serie "One Piece" müssen Nami, Ruffyund der Rest des Strohhut-Teams ihren Freund Zorro aus der Gewalt desmächtigen Gild Tesoro befreien. In einem gewaltigen Gefecht in derStadt des Milliardärs geht es drunter und drüber und als dann nochein ungeladener Gast auftaucht, beginnt eine tobende und spektakuläreSchlacht. Der Film wird in der Originalfassung mit deutschenUntertiteln gezeigt.28. FebruarOne Punch Man (drei Folgen der ersten Staffel)"One Punch Man" erzählt die Geschichte des Helden Saitama, derjeden Kampf mit nur einem Schlag gewinnt. Seine Fähigkeiten beginnenihn jedoch allmählich zu frustrieren: es fehlt der Nervenkitzel.Saitama hofft jeden Tag darauf, endlich auf einen ebenbürtigen Gegnerzu treffen. Er beginnt, seine Kräfte zu hinterfragen und gerät ineine existenzielle Krise. Der originelle Mix aus Action und Comedyverkaufte alleine in Japan 6 Millionen Mangas und wird auchhierzulande Fanherzen höher schlagen lassen.28. MärzAttack on Titan 2 - End Of The WorldNoch immer ist die große, von drei riesigen Mauern umgebene,Festungsstadt in Gefahr: Die nach Menschenfleisch gierenden Titanenlassen einfach nicht von ihr ab. Nachdem sich Eren Jäger nachschwerwiegenden Kämpfen selbst in einen Titanen verwandelt hat, umdas Leben seiner Freunde zu retten, wird er zum Tode verurteilt...Werden die Menschen am Ende doch als Sieger hervor gehen und schafftes ein unbekannter Titan Eren zu retten?25. AprilGenocidal Organ - Project Itoh Teil 2Im zweiten Teil der Trilogie - basierend auf dem Debutroman desKultautoren Project Ito - eskaliert der Krieg gegen den Terror. Nachder Explosion einer Atombombe in Sarajevo entwickeln sich dieDemokratien in totalitäre Überwachungsstaaten, während eine Welle vonVölkermorden durch die Entwicklungsländer tobt. Hinter demZusammenbruch der Weltgemeinschaft scheint der geheimnisvolleAmerikaner John Paul zu stecken. Wo immer er auftaucht brechen Kriegund Gewalt aus. Durch subtile Manipulationen der Mediensprache ist erin der Lage, die Gewaltbereitschaft der Bevölkerung einzuschätzen unddas "Genozide Organ" freizusetzen. Nun muss ihn Geheimagent ClavisShepherd durch die verwüstete Welt jagen - bis hinein in das Herz derFinsternis.30. MaiSneak Preview mit Überraschungsfilm27. Junitba25. Julitba29. Augusttba26. SeptembertbaEnde des Jahres sorgt dann "Black Butler: Book of the Atlantic"für ein fulminantes Finale der Reihe bei CinemaxX.Tickets für die Anime-Highlights gibt es an den Kinokassen in denteilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, aufwww.cinemaxx.de/anime oder per Smartphone-Apps, die unterwww.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:Augsburg, Berlin Potsdamer Platz, Bielefeld, Bremen, Dresden,Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg Dammtor, Hannover,Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach,Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Trier,Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHMaja NevesticTel: 040 45 06 8 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell