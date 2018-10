Hamburg (ots) - 80 Millionen verkaufte Tonträger weltweit und fünfNummer-1-Alben allein in Deutschland: Coldplay ist eine dererfolgreichsten Bands der neueren Musikgeschichte. Nur am 14.November kommt mit "Coldplay: A Head Full of Dreams" jetzt derspektakuläre Film zur Bandgeschichte in die CinemaxX Kinos. Werintime Einblicke hinter die Kulissen der Band gepaart mitmitreißenden Konzertaufnahmen in bester Bild- und Tonqualität erlebenmöchte, kann sich ab sofort auf www.cinemaxx.de/dreams und an denKassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos Tickets sichern.Von der unbekannten Studentenband hin zu einer der erfolgreichstenBands der neueren Musikgeschichte: Coldplay mischt seit nunmehr 20bewegten Jahren in der Musikbranche mit. Regisseur Mat Whitecrosszeigt Live-Auftritte und Backstage-Aufnahmen zusammen mit bis datonoch nie gesehenem Archivmaterial, das über 20 Jahre hinwegaufgenommen wurde. Die intimen Momente hinter den Kulissen bieteneinmalige und völlig neue Einblick in die Tiefe der Freundschaft unddas brüderliche Verhältnis der Band.Tickets für das einmalige Kinoevent "Coldplay: A Dead Full ofDreams" am 14. November gibt es auf cinemaxx.de/dreams, an den Kassender teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten sowiein der CinemaxX App.Teilnehmende CinemaxX Kinos:Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen,Kiel, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hannover, Magdeburg, München,Oldenburg, Regensburg, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum,Trier und WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-HusarTel: 040 45 06 8 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell