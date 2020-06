CinemaxX präsentiert AVENGERS Double-Feature am 26.6. / Marvel's THE AVENGERS und AVENGERS: AGE OF ULTRON zurück auf der großen Kinoleinwand

Hamburg (ots) - Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow und Hulk - am 26. Juni 2020 bringt CinemaxX die Marvel-Superhelden unter der Regie von Joss Whedon in einem bombastischen AVENGERS Double-Feature auf die große Kinoleinwand! Mit THE AVENGERS und AVENGERS: AGE OF ULTRON produziert von Marvel-Mastermind Kevin Feige kehrt nicht nur eine grandiose Marvel-Truppe zurück, sondern auch eine erstklassige Riege an Darstellern mit Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans und weiteren Hollywood-Stars. Das AVENGERS Double-Feature läuft am 26. Juni in 24 CinemaxX Kinos deutschlandweit. Tickets gibt es online unter cinemaxx.de."Während den Wochen der Kinoschließungen, standen wir mit unseren Gästen über unsere Social Media Kanäle im engen Austausch. Nicht nur, dass die bequemen Sitze, die große Leinwand und der Duft nach Popcorn sehr vermisst wurde. Es wurde sich auch intensiv ausgetauscht, welche Filme man sich auf die große Leinwand zurückwünschen würde. AVENGERS rangierte hier sehr weit oben. Wir freuen uns daher sehr, Kinofans in mit unserem AVENGERS Double-Feature ein furioses All-Star-Treffen zu präsentieren", betont CinemaxX Geschäftsführer Frank Thomsen.Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.Mit dem 25.6. hat CinemaxX deutschlandweit 26 seiner 31 Kinos wieder geöffnet. Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist. Alle Informationen gibt es unter http://www.gesundbleiben.deAVENGERS Double-FeatureAls ein unerwarteter Feind den Weltfrieden und die globale Sicherheit bedroht, sieht sich Nick Fury, führender Kopf der mächtigen internationalen Friedensorganisation S.H.I.E.L.D., gezwungen, das eine Team zusammenzustellen, das die Welt vor dem Absturz in die Katastrophe bewahrt. Eine den Erdball umfassende, nie dagewesene Rekrutierungsaktion beginnt: Die mächtigsten Helden der Erde kommen zusammen und müssen lernen, als Team zu kämpfen, wenn sie Antiheld Loki und seine außerirdische Armee daran hindern wollen, die Menschheit zu versklaven.Im Anschluss an THE AVENGERS geht die Story dann auch gleich weiter. In AVENGERS: AGE OF ULTRON ist einige Zeit vergangen, seit die Avengers New York gegen den Angriff einer außerirdischen Armee verteidigt haben. Jeder ist seitdem seinen eigenen Weg gegangen und manch einer hatte sein ganz persönliches Abenteuer zu bestehen. Als Milliardär Tony Stark ein stillgelegtes Friedensprogramm reaktiviert, gerät die Situation plötzlich außer Kontrolle und das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Gemeinsam müssen sich die Avengers gegen den scheinbar übermächtigen Ultron stellen, der wild entschlossen ist, die gesamte Menschheit auszulöschen. Um seine Pläne zu vereiteln, müssen die Avengers unberechenbare Allianzen eingehen und in eine Schlacht von globalenTickets für das AVENGERS Double-Feature sind online unter ww.cinemaxx.de erhältlich. Gäste werden gebeten, Tickets vornehmlich online zu kaufen.Teilnehmende CinemaxX KinosAugsburg, Bielefeld, Essen, Freiburg, Halle, Hamm, Hannover, Heilbronn, Hamburg Dammtor, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Stuttgart Liederhalle, Sindelfingen, Trier, Wolfsburg, Wuppertal, WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9588/4631846OTS: CinemaxX Holdings GmbHOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell