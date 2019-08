Hamburg (ots) - Eine heimliche Liebe, wilde Tänze, eineWassermelone und ein Sommer, den man nie mehr vergisst - mit dieserGeschichte verzauberte 1987 "Dirty Dancing" Millionen Zuschauer. Werdie einzigartige Liebesgeschichte von Johnny und Baby noch einmal imKino erleben will, hat am 13. August bei CinemaxX die einmaligeChance dazu. Deutschlands bekannteste Kinokette bringt denTanzklassiker mit Patrick Swayze und Jennifer Grey für einen Tagzurück in die Kinosäle. Tickets für die "Time of your Life"Experience im Kino gibt es unter www.cinemaxx.de/dirtydancing sowiean den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Standorte."Mein Baby gehört zu mir" - mit diesem Satz brachte Patrick SwayzeHerzen zum Schmelzen und galt fortan als absoluter Frauenschwarm."Dirty Dancing" brach 1987 Tabus und veränderte mit seinenkörperbetonten, kraftvollen Tänzen nicht nur die Landschaft derTanzfilme, sondern auch die Tanzflächen der Clubs und Diskotheken.Bis heute ist die Magie dieses Klassikers, der Patrick Swayze undJennifer Grey über Nacht zu Weltstars machte, kein bisschenverflogen. Bei CinemaxX können alle Fans den Kultfilm am 13. Augustnoch einmal auf der großen Leinwand erleben. Die Tickets für den schönsten aller Tanzfilme "Dirty Dancing" gibtes an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, dendortigen Ticketautomaten und unter auf www.cinemaxx.de/dirtydancing.Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen,Halle, Hamburg-Dammtor, Hamm, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg,Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen,Stuttgart-Liederhalle, Trier und WuppertalPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell