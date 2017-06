Hamburg (ots) - Getreu dem Motto "Mehr als Kino" überträgtCinemaxX Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" am 25.Juli live von den Bayreuther Festspielen in 16 Kinos deutschlandweit!Ein Vor- und Pausenprogramm, das exklusiv den Kinogästen zuteil wirdrundet die hochkarätige Veranstaltung zu einem Kulturgenuss derExtraklasse ab. Karten für die Satelliten-Übertragung derNeuinszenierung von Barrie Kosky und unter der musikalischen Leitungvon Philippe Jordan in HD-Qualität gibt es unterwww.cinemaxx.de/meisterwerke (ab 29,90 EUR).Die Bayreuther Festspiele gehören zu den bekanntesten undrenommiertesten Festspielen aller Zeiten. Jedes Jahr pilgern rund60.000 Klassikfans aus aller Welt nach Bayreuth, um die Aufführungenhautnah zu erleben. Die Nachfrage nach Karten übersteigt seitJahrzehnten das verfügbare Angebot, sodass sich teils mehrjährigeWartezeiten ergeben. Alle, die kein Glück hatten, live vor Ort zusein, kommen bei CinemaxX auf technisch höchstem Niveau am 25. Juliin den Genuss der Eröffnung. Und so heißt es ab 18:00 Uhr inausgewählten CinemaxX Kinos: Vorhang auf und Willkommen auf demGrünen Hügel zu Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg".Vor Beginn und in den beiden Pausen des dreiaktigen Werks darfsich auf "Bayreuth Backstage" gefreut werden! Interviews undReportagen gewähren einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen desFestspielhauses auf dem Grünen Hügel in Bayreuth.Die Übertragung wird in diesem Jahr etwas zeitversetzt zurAufführung in Bayreuth stattfinden, um mehr Kinobesuchern dieMöglichkeit zu geben, das Klassik-Hihglight anzusehen.Karten für die hochkarätige Sonderveranstaltung sind an denKinokassen und Ticketautomaten der teilnehmenden CinemaxX Kinos, aufwww.cinemaxx.de/meisterwerke oder per Smartphone-App, die unterwww.cinemaxx.de/app zum kostenlosen Download bereitsteht, erhältlich.Die teilnehmenden CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bremen,Freiburg, Halle, Hamburg-Wandsbek, Heilbronn, Kiel, Krefeld,Magdeburg, München, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen,Stuttgart-Liederhalle, WuppertalPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHMaja NevesticTel: 040 450 68 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell