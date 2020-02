Hamburg (ots) - Es ist das mit größter Spannung erwartete Film-Highlight desJahres: "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" startet am 2. Aprildeutschlandweit in den Kinos. Im 25. Bond-Film findet Daniel Craig als 007 einengefährlichen Widersacher in Oscar-Preisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody").Wer sich Tickets für die erste Spielwoche - in ausgewählten Standorten inklusiveMitternachts-Previews sowie teilweise täglichen Vorstellungen in englischerOriginalversion - sichern möchte, kann dies ab dem 27. Februar ab 0:01 Uhr aufwww.cinemaxx.de/jamesbond tun. Bereits jetzt kann sich dort für den CinemaxXTicket-Alarm angemeldet werden - so wird der Startschuss für den Ticketverkaufgarantiert nicht verpasst.Nach einem Beinbruch am Set von "Spectre" hieß es, Schauspieler Daniel Craighätte genug von der Rolle als James Bond. Doch Craig ist mindestens so hart imNehmen wie 007 und tritt nochmal in den Dienst Ihrer Majestät. In dem nunmehr25. Bond-Film schlüpft der britische Filmstar zum fünften und wohl letzten Malin die Rolle des bekanntesten MI6-Agenten der Filmgeschichte.Regisseur Cary Joji Fukunaga konnte außerdem Rami Malek ("Mr. Robot") alsSchurken für den Jubiläums-Bond gewinnen. Ob sich Craig seine Finger anBösewicht Malik oder doch eher am neuen Bond-Girl Ana de Armas ("Blade Runner2049") verbrennen wird?Im Überraschungshit "Knives Out - Mord ist Familiensache" ermittelt Craig alsschrulliger Privatdetektiv. Dabei bekommt er es mit einer attraktivenKrankenschwester zu tun, gespielt von Ana de Armas. Nicht nur, dass die beidenfür den Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin/bester Darsteller- Komödie oder Musical" mit ihrer Darstellung in "Knives Out" nominiert wurden.Daniel Craig war von Ana de Armas Talent so fasziniert, dass er sie sich auchals Bond-Girl wünschte. Und so wurde die Rolle von Ana de Armas als Bond-GirlPaloma noch nachträglich in das Drehbuch eingebaut. Neben gewohnt spektakulärerBond-Action darf sich also noch auf ein ganz besonderes Kino-Traumpaar mitDaniel Craig und Ana de Armas gefreut werden.Mehr zum Inhalt:James Bond (Daniel Craig) hat den aktiven Dienst aufgegeben und genießt einruhiges Leben in Jamaika. Doch als sein alter Freund Felix Leiter (JeffreyWright) von der CIA erscheint und ihn um Hilfe bittet, ist es schnell vorbei mitdem Frieden. Seine Mission: Die Rettung eines entführten Wissenschaftlers. Dochdie erweist sich als weitaus tückischer als erwartet und führt Bond auf die Spureines mysteriösen Bösewichts (Rami Malek), der mit gefährlicher neuerTechnologie ausgestattet ist.Vorstellungen in englischer Original-Version (teilweise täglich)CinemaxX AugsburgCinemaxX BerlinCinemaxX BielefeldCinemaxX BremenCinemaxX EssenCinemaxX FreiburgCinemaxX GöttingenCinemaxX HalleCinemaxX Hamburg-DammtorCinemaxX HammCinemaxX HannoverCinemaxX HeilbronnCinemaxX KielCinemaxX KrefeldCinemaxX MagdeburgCinemaxX MünchenCinemaxX OffenbachCinemaxX OldenburgCinemaxX RegensburgCinemaxX SindelfingenCinemaxX Stuttgart LiederhalleCinemaxX Stuttgart SI-CentrumCinemaxX TrierCinemaxX WuppertalCinemaxX WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9588/4526865OTS: CinemaxX Holdings GmbHOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell