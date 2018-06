Hamburg (ots) - Dieser Sommer wird fantastisch! Bei CinemaxX kannnoch einmal im XXL-Format in das magische "Harry Potter"-Universumeingetaucht werden. Nicht nur zur Einstimmung auf den zweiten Teilvon "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", sondern auchzur Feier des 20. Jubiläums der deutschen Romanfassung, bietet dieCinemaxX "Harry Potter Series" alles, was das "Harry Potter"-Fanherzbegehrt.Pünktlich zum 38. Geburtstag von "Harry Potter" startet CinemaxXdeutschlandweit die "Harry Potter Series". Den Auftakt macht am 31.Juli der erste "Harry Potter"-Teil als englische Originalfassung undam folgenden Sonntag, den 5. August, als deutsche Synchronfassung.In einem Abstand von zwei Wochen präsentiert Deutschlandsbekannteste Kinokette noch einmal die erfolgreichen Meisterwerke rundum den Zauberlehrling auf der großen Kinoleinwand und verkürzt so dieWartezeit bis zum heiß ersehnten Kinostart von "PhantastischeTierwesen: Grindelwalds Verbrechen". Als finaler Countdown werden dieletzten drei "Harry Potter"-Teile je in einem Abstand von einer Wochegezeigt.Das Kombiticket für die "Harry Potter Series", das die acht Teileumfasst, gibt es an den CinemaxX Kinokassen für 30,- Euro zu kaufen.In den Kinos, die die Filme auch als englische Originalfassunganbieten, können sich die Ticketinhaber entscheiden, ob sie alle achtFilme auf Englisch oder Deutsch anschauen möchten. Natürlich könnendie acht Filme auch zum Einzelpreis von je 5,- Euro besucht werden.Alle Infos gibt es auch unter cinemaxx.de/harrypotterseriesHARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarksof and © Warner Bros. August Harry Potter und der Stein der WeisenAn seinem elften Geburtstag erfährt Harry Potter (DanielRadcliffe), dass seine Eltern Magier waren und vom bösen LordVoldemort ermordet wurden, als er noch ein Baby war. Seitdem fristeter bei den Dursleys, der Familie seiner Tante, ein trostloses Dasein.Er haust in einem Schrank unter der Treppe und wird von der ganzenFamilie gepiesackt. Harrys Schicksal wendet sich, als er eineEinladung erhält, die berühmte Zaubererschule Hogwarts zu besuchen.14. August OV: Harry Potter and the Chamber of Secrets19. August Harry Potter und die Kammer des SchreckensZauberlehrling Harry Potter (Daniel Radcliffe) freut sich auf dasneue Schuljahr in Hogwarts, obwohl ihn dort noch immer dermissgünstige Professor Snape (Alan Rickman) erwartet und ein Elfnamens Dobby ihn ausdrücklich vor großen Gefahren im neuen Schuljahrgewarnt hat.28. August OV: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban02. September Harry Potter und der Gefangene von AskabanNach denkbar unerquicklichen Ferien im Anwesen der Dursleys gehtfür Zauberlehrling Harry Potter (Daniel Radcliffe) auf derMagierakademie der Stress ungebremst weiter. Es stellt sich nämlichheraus, dass der Verbrecher Sirius Black (Gary Oldman), seinesZeichens Beteiligter am Tod von Harrys Eltern, aus dem angeblichausbruchssicheren Gefängnis von Askaban entkommen konnte und nun demJunior einen privaten Hausbesuch abzustatten gedenkt.11. September OV: Harry Potter and the Goblet of Fire16. September Harry Potter und der FeuerkelchFür Zauberlehrling Harry Potter (Daniel Radcliffe) beginnt dasvierte Jahr auf Hogwarts. Große Herausforderungen stehen bevor, nichtnur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim TriwizardTournament, wo Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen dieKlingen kreuzen, um heraus zu finden, wer der bessere Zauberschülerist.25. September OV: Harry Potter and the Order of the Phoenix30. September Harry Potter und der Orden des PhönixSeit Harry Potter (Daniel Radcliffe) Zeuge von Lord Voldemorts(Ralph Fiennes) Auferstehung wurde, leugnet das Zaubereiministeriumdiese Tatsache. Minister Fudge setzt die sadistische ProfessorinUmbridge (Imelda Staunton) als Spionin in Hogwarts ein - ausgerechnetim so wichtigen Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Um sichdennoch auf den Angriff des dunklen Lords und seiner Schergenvorzubereiten, gründen Harry, Ron (Rupert Grint) und Hermine (EmmaWatson) "Dumbledores Armee".09. Oktober OV: Harry Potter and the Half-Blood Prince14. Oktober Harry Potter und der HalbblutprinzDas sechste Jahr in Hogwarts ist für Harry und seine Freunde keinZuckerschlecken: Seit der Rückkehr Voldemorts herrscht Ungewissheit.Gemeinsam mit Dumbledore macht er sich daran, die Vergangenheit desdunklen Lords zu erforschen. Dabei soll das Zaubertrankbuch desgeheimnisvollen Halbblutprinzen helfen.16. Oktober OV: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 121. Oktober Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 1Die Macht von Lord Voldemort wächst. Für Harry Potter und seineFreunde Hermine und Ron drängt die Zeit. Sie müssen das gesamte Landbereisen, um die von Dumbledore begonnene Arbeit zu beenden und diefehlenden Horkruxe finden, wenn sie noch eine Chance gegen die Mächtedes Bösen haben wollen und die Welt nicht in ewige Dunkelheitgestürzt werden soll. Dabei dürfen sie sich keinen Fehltritterlauben.23. Oktober OV: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 228. Oktober Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2Während Lord Voldemort seine Anhänger zum Endkampf um Hogwartsversammelt, versuchen Harry, Hermine und Ron die letztenverbleibenden Horkruxe zu vernichten, um Voldemort und seinegesplittete Seele entscheidend schwächen zu können. Fast scheint dersiegessichere Fürst der Finsternis tatsächlich triumphieren zukönnen, doch eine eigene Fehleinschätzung, eine fremde List und HarryPotter besiegeln schließlich sein Schicksal.Teilnehmende CinemaxX Kinos sind*: Augsburg (+OV), Berlin,Bielefeld, Bremen (+OV), Dresden, Essen (+OV), Freiburg (+OV),Göttingen (+OV), Halle (+OV), Hamburg Dammtor (+OV), Hamburg Harburg,Hamburg Wandsbek, Hannover (+OV), Heilbronn (+OV), Kiel (+OV),Krefeld (+OV), Magdeburg (+OV), Mülheim, München (+OV), Offenbach,Oldenburg (+OV), Regensburg (+OV), Sindelfingen (+OV), StuttgartLiederhalle (+OV), Stuttgart SI Centrum (+OV), Trier (+OV),Wolfsburg, Wuppertal (+OV), Würzburg (+OV) All rightsreserved.Pressekontakt:PressekontaktCinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell