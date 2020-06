Cinemark: Das kann einfach nicht wahr sein

Für die Aktie Cinemark stehen per 27.06.2020, 17:03 Uhr 11.39 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cinemark zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cinemark auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Cinemark-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Cinemark erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 4,77 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -65,24 Prozent im Branchenvergleich für Cinemark bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,68 Prozent im letzten Jahr. Cinemark lag 65,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Cinemark liegt mit einer Dividendenrendite von 11,52 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 2,83, wodurch sich eine Differenz von +8,69 Prozent zur Cinemark-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.