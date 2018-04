CineStar startet den Vorverkauf der Metropolitan Opera Kino-Saison 2018 / 2019

Lübeck (ots) - Meisterwerke der Oper und grandiose Stimmen live,in perfekter Bild- und Tonqualität: Auch in diesem Jahr überträgtCineStar zehn Highlights der laufenden Spielzeit aus der berühmtestenOper der Welt.Weltweit fiebern Musikliebhaber dem Start der neuen Met-Spielzeitentgegen - und um das Beste der berühmtesten Oper der Welt zuerleben, ist kein Ticket nach New York nötig: CineStar präsentiertinsgesamt zehn Live-Übertragungen in kristallklarem HD und mitfeinstem Surround Sound auf der großen Leinwand! AlsAuftaktveranstaltung steht am Samstag, den 6. Oktober, um 19:00 Uhrdie Live-Übertragung von Verdis "Aida" auf dem Programm, in derniemand Geringeres als Anna Netrebko und Anita Rachvelishvilifaszinieren werden. Karten für diese und alle folgendenLive-Übertragungen sind an der Kinokasse und online unter cinestar.deerhältlich.Was für eine Ouvertüre: In "Aida", einem der Highlights der neuenMet-Saison im Kino, singt Sopranistin Anna Netrebko zum ersten Mal inihrer Karriere die Rolle der Aida, in hochspannender Konfrontationmit Mezzo-Sopranistin Anita Rachvelishvili in der Rolle der Amneris.Aleksandrs Antonenko glänzt in der Rolle des Radamès, dirigiert wirddiese monumentale Met-Produktion von Nicola Luisotti.Die Met Live-Saison 2018 / 19 - das Programm:06. Oktober 2018, 19:00 Uhr: Verdi AIDA20. Oktober 2018, 19:00 Uhr: Saint-Saëns SAMSON ET DALILA27. Oktober 2018, 19:00 Uhr: Puccini LA FANCIULLA DEL WEST10. November 2018, 19:00 Uhr: Muhly MARNIE15. Dezember 2018, 19:00 Uhr: Verdi LA TRAVIATA12. Januar 2019, 19:00 Uhr: Cilea ADRIANA LECOUVREUR02. Februar 2019, 19:00 Uhr: Bizet CARMEN02. März 2019, 19:00 Uhr: Donizetti LA FILLE DU RÉGIMENT30. März 2019, 17:00 Uhr: Wagner DIE WALKÜRE11. Mai 2019, 18:00 Uhr: Poulenc DIALOGUES DES CARMÉLITESDie Vorbestellung von Tischen, Snacks und Getränken für die Pausenist vor Beginn der Aufführung möglich. CineStar freut sich aufzahlreiche Besucher und wünscht allen Klassik-Liebhabern einewunderschöne Kinozeit mit dem neuen Met Live-Programm.Folgende CineStar Kinos übertragen die Met Live-Saison 2018 / 19:Bamberg, Berlin (Cubix, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptow),Bielefeld, Chemnitz, Dortmund, Emden, Erfurt, Erlangen, FrankfurtMetropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh,Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck, Mainz,Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück, Rostock (Capitol,CineStar), Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund,Villingen-Schwenningen, Weimar, Wildau, WismarPressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell