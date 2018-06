Lübeck (ots) - Bei CineStar im Programm: Das Anime-Konzert-Event"Love Live! Sunshine!! Wonderful Stories"Anime-Fans dürfen sich auf den exklusiven Konzertfilm desMultimedia-Projekts "Love Live! Sunshine!! Wonderful Stories" rund umdie Anime-Girls der Uranohoshi Academy freuen! Die Aufzeichnung desLive-Konzerts im MetLife Dome in Saitama steht am Sonntag, den 15.Juli 2018 um 12:00 Uhr bei CineStar auf dem Programm."Long Live! Sunshine!! Wonderful Stories" ist das japanischeMultimedia-Projekt rund um die Stories der sweeten Schulmädchen ausUchiura: Sie wollen School Idols werden, um den Fortbestand ihrerSchule zu sichern. Für Kinofans bedeutet das auf der großen Leinwandeinen Mix aus Anime-Szenen im Hintergrund sowie den neunLive-Action-Sängerinnen, die die Hauptcharaktere Chika, You, Kanan,Mari, Dia, Yoshiko, Hanamaru, Ruby und Riko verkörpern, imVordergrund.Übrigens: Alles begann 2015 mit dem ersten Album und demdazugehörigen Anime-Musikvideos. Die Manga-Version folgte 2016, derAnime war kurz darauf zu sehen - und jetzt erobert "Long Live!Sunshine!! Wonderful Stories" endlich auch unsere Kinos!Folgende CineStar Kinos zeigen "Love Life! Sunshine!! WonderfulStories" am 15. Juli um 12:00 Uhr, FSK 12, ca. 210 Minuten: Bamberg,Berlin (Cubix, Hellersdorf, Tegel, Treptower Park), Bielefeld,Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen,Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt,Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen,Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück,Rostock Lütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen,WildauPressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell