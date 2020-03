Cimarex Energy: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Cimarex Energy":

Für die Aktie Cimarex Energy stehen per 05.03.2020, 12:12 Uhr 30.54 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cimarex Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie Cimarex Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Cimarex Energy hat mit einer Dividendenrendite von 2,69 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.26%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -2,57. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cimarex Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Cimarex Energy 7 mal die Einschätzung buy, 5 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Cimarex Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 30,58 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 112,56 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 65 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cimarex Energy beträgt das aktuelle KGV 7,92. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 411,94. Cimarex Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.