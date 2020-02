Cimarex EnergyDas gibt’s ja gar nicht, ?

An der Börse New York notiert die Aktie Cimarex Energy am 13.02.2020, 06:29 Uhr, mit dem Kurs von 40.83 USD. Die Aktie der Cimarex Energy wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Cimarex Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cimarex Energy-Aktie beträgt dieser aktuell 47,7 USD. Der letzte Schlusskurs (40,89 USD) liegt damit deutlich darunter (-14,28 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cimarex Energy somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (49,12 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,75 Prozent), somit erhält die Cimarex Energy-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Cimarex Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Cimarex Energy-Aktie: der Wert beträgt aktuell 59,13. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Cimarex Energy auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cimarex Energy damit ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cimarex Energy-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 65,08 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (40,89 USD) ausgehend um 59,17 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cimarex Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.