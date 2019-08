Cigna: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Cigna":

Am 02.08.2019, 13:06 Uhr notiert die Aktie Cigna an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 167.56 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cigna auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von Cigna gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,72 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 70,79 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cigna-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 229 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (167,56 USD) ausgehend um 36,67 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cigna von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Cigna liegt mit einer Dividendenrendite von 0,02 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat einen Wert von 2,54, wodurch sich eine Differenz von -2,52 Prozent zur Cigna-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.