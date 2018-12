Ciena: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Ciena":

Am 16.12.2018, 17:42 Uhr notiert die Aktie Ciena an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 30,71 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ciena einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ciena jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ciena als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 15 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ciena vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 31,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -8,83 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 34,55 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Bei Ciena konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Ciena in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Ciena für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ciena erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um 9,65 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +54,35 Prozent im Branchenvergleich für Ciena bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,63 Prozent im letzten Jahr. Ciena lag 45,37 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.