Cielo Waste Solutions-Aktie: Wurde zu viel versprochen?

Zu Beginn des Jahres sorgte Cielo Waste Solutions an der Börse für einiges an Aufsehen. Das Unternehmen arbeitet an einem Prozess, mit dem erneuerbarer Dieseltreibstoff aus Abfällen hergestellt werden soll. Das Management versprach dabei enorme Wachstumsraten und einen „baldigen“ Übergang zur Herstellung im kommerziellen Umfang.

Das Ganze geht jedoch allem Anschein nach deutlich langsamer voran als geplant. Die eigentlich für Juni angepeilte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung