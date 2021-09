Cielo Waste Solutions-Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Mittlerweile hat das Konzept, Müll in Dieselöl umzuwandeln, an Aufmerksamkeit verloren. Das kann man ebenfalls am Kurs der Aktie ablesen. Vor 3 Monaten lag der Aktienkurs noch bei ca. 1,099 EUR, wohingegen er nun nur noch 0,336 EUR erreicht. Dies entspricht einem Rückgang von über 60 %. Doch wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus?

Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung