Cie de Saint-Gobain: Das macht sprachlos!

An der Heimatbörse EN Paris notiert Cie de Saint-Gobain per 07.06.2020, 02:00 Uhr bei 32.64 EUR. Cie de Saint-Gobain zählt zum Segment "Bauprodukte".

Unser Analystenteam hat Cie de Saint-Gobain auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie de Saint-Gobain liegt bei einem Wert von 11,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauprodukte" (KGV von 35,26) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cie de Saint-Gobain damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cie de Saint-Gobain haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cie de Saint-Gobain investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,56 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte einen Mehrertrag in Höhe von 3,37 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.