Cie de Saint-Gobain: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Der Cie de Saint-Gobain-Kurs wird am 24.05.2020, 02:00 Uhr an der Heimatbörse EN Paris mit 26.81 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauprodukte".

Unser Analystenteam hat Cie de Saint-Gobain auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Cie de Saint-Gobain aktuell mit dem Wert 21,8 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44,34. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cie de Saint-Gobain-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 34,37 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (26,81 EUR) ausgehend um 28,21 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cie de Saint-Gobain von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cie de Saint-Gobain investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,56 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte einen Mehrertrag in Höhe von 3,37 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.