Cie de Saint-Gobain: Eine Gewinnchance?

Für die Aktie Cie de Saint-Gobain aus dem Segment "Bauprodukte" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 27.07.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 35.7 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cie de Saint-Gobain auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Cie de Saint-Gobain von 36,6 EUR ist mit +12,41 Prozent Entfernung vom GD200 (32,56 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 33,84 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Cie de Saint-Gobain-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,63 % ist Cie de Saint-Gobain im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (2,05 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,58 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cie de Saint-Gobain erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 9,31 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,8 Prozent im Branchenvergleich für Cie de Saint-Gobain bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,84 Prozent im letzten Jahr. Cie de Saint-Gobain lag 8,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.