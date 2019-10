Cie Financiere Tradition: Was kann da noch kommen?

Für die Aktie Cie Financiere Tradition aus dem Segment "Investment Banking & Brokerage" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 09.10.2019, 09:30 Uhr, ein Kurs von 101.17 CHF geführt.

Unsere Analysten haben Cie Financiere Tradition nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Cie Financiere Tradition nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 0,37 Prozentpunkte (4,72 % gegenüber 5,09 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Tradition liegt bei einem Wert von 13,49. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 51,6) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cie Financiere Tradition damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cie Financiere Tradition im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cie Financiere Tradition. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".