Cie Financiere Tradition: Interessante Aussichten?

Per 27.07.2019, 02:00 Uhr wird für die Aktie Cie Financiere Tradition am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 101.5 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investment Banking & Brokerage".

Unsere Analysten haben Cie Financiere Tradition nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cie Financiere Tradition beläuft sich mittlerweile auf 105,1 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 101 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,9 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 102,19 CHF. Somit ist die Aktie mit -1,16 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Cie Financiere Tradition gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,01 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 52,21 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Cie Financiere Tradition hat mit einer Dividendenrendite von 4,79 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.09%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -0,3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cie Financiere Tradition-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.