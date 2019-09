Cidara Therapeutics: Biotech-Schnäppchen knallt nach Mega-Deal

Wieder einmal zeigt sich: Die fetten Deals im Biotech-Sektor werden genau dann gelandet, wenn die Stimmung nahe Tiefpunkt ist: Cidara Therapeutics (WKN: A14R2R) verlor im Laufe des letzten Jahres zeitweise mehr als -70% an Wert. Ein einziger Deal könnte nun Vieles von dem vergessen machen.

Wie das Unternehmen heute vorbörslich meldet, konnte ein wegweisender Lizenzdeal mit dem internationalen Pharmakonzern Mundipharma abgeschlossen werden. Für die Rechte an Rezafungin außerhalb Japans und den USA erhält Cidara 30 Millionen Dollar im Voraus und 9 Millionen Dollar an Eigenkapital-Beteiligung. Insgesamt winken bis zu 568 Millionen Dollar an Einnahmen aus der Transaktion plus zweistellige Royalty-Gebühren. 42 Millionen Dollar sollen zudem bereits als zeitnahe Entwicklungsfinanzierung bereitstehen. Rezafungin ist ein Wirkstoff gegen potenziell tödliche Pilzinfektionen in laufender Phase 3.

Fetter Deal, fettes Plus

Zwar hatte sich die Cidara-Aktie von ihrem Jahrestief in den letzten Wochen wieder rund +50% erholt, doch kommt das Unternehmen bei einem Schlusskurs von zuletzt 1,68 USD immer noch auf lächerliche 62,50 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Allein der Cashbestand der Firma wird nach dem Mundipharma-Deal deutlich höher sein, von den noch folgenden Zahlungen einmal ganz abgesehen.

Kein Wunder, dass Cidara von einem „transformierenden“ Deal spricht. Der neue Partner bringt mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz auf die Waage und löst enorme Kommerzialisierungsphantasie aus. Doch das Beste: Cidara hält weiterhin noch sämtliche Rechte an dem Wirkstoff für die Mega-Märkte USA und Japan in den Händen!

Eine faire Bewertung Cidaras sehen wir nach der jüngsten Transaktion im deutlich dreistelligen Millionenbereich. Aktuell gewinnt das Papier im vorbörslichen Handel bereits stark hinzu und schwankt zwischen 2,31 und 3,09 Dollar.

