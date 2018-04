Wimsheim (ots) - Das schwäbische Softwarehaus WidasConcepts hatfür ihre cloudbasierte Softwarelösung "cidaas" das begehrteGütesiegel "Software Hosted in Germany" erhalten.Mit diesem Zertifikat werden Softwarelösungen, die per Internetnutzbar sind, ausgezeichnet. Voraussetzung ist, dass Daten undSoftware in Deutschland gehosted werden. Das Siegel wird vomBundesverband IT Mittelstand e.V. (BITMi) vergeben. Das Gütesiegel"Software Hosted in Germany" erhalten nur Softwarelösungen, diedeutsche Rechenzentren und deutsches Vertragsrecht nutzen. Außerdemwird bescheinigt, dass der deutsche Standard beim Datenschutz (BDSG)eingehalten wird. Die mit dem Siegel, Software Hosted in Germanyausgezeichneten Unternehmen, hinterlegen den jeweils aktuellenStandard ihrer technischen und organisatorischen Maßnahmen in Bezugauf den Datenschutz (vgl. § 9 BDSG) beim BITMi e.V. Das Gütesiegelsteht laut dem BITMi für deutsche Qualität, beste Verfügbarkeit,Zukunftssicherheit und Vertrauen in den Datenschutz.Sadrick Widmann, Leiter Produktentwicklung cidaas beiWidasConcepts, freut sich, dass die cloudbasierte Softwarelösung nunauch ganz offiziell den höchsten Datenschutz- undSicherheitsanforderungen gerecht wird. "Wir sind uns der besonderenVerantwortung bewusst und garantieren mit unseren technischen undorganisatorischen Maßnahmen, dass die Nutzer von cidaas deutscheQualität und entsprechenden Datenschutz erhalten".Eine sichere Heimat hat cidaas seit November 2017 auf dem DataCenter WidasRun live. Das TÜV geprüftes Rechenzentrum (Stufe 3Hochverfügbar) im schwäbischen Wimsheim überzeugt durch den Einsatzmodernster Hard- & Software, einer 24×7 Betreuung durch Experten undseine EU-DSGVO Konformität. Der ausfallsichere und effiziente Betriebvon WidasRun live steht auch anderen Kunden zur Verfügung. Diecloudbasierte Identitäts- und Zugangsmanagement Software cidaas hatmit dem Siegel "Software Hosted in Germany" bestätigt, dass eindatenschutzkonformes Customer Identity Management für Unternehmenumsetzbar ist. Die Cloud-Software steht in 5 Service-Paketen zurVerfügung.Pressekontakt:MMD Me-sch Media Direct GmbHYvonne Mevius+49 (0) 30 217 395 - 17cidaas@mmd.decidaasPetra Widmann07044 95103-153petra.widmann@widas.deOriginal-Content von: WidasConcepts GmbH, übermittelt durch news aktuell