Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ein Unternehmen aus dem Markt "Wasserversorgung", notiert aktuell (Stand 17:56 Uhr) mit 13 USD sehr deutlich im Minus (-2.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo führt bei einem Niveau von 47,86 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 39,03 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,41. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo zahlt die Börse 12,41 Euro. Dies sind 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Wasserversorgung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47,93. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.