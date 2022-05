Cia de Minas Buenaventura SAA Aktie: Jetzt geht’s los!

Für die Aktie Cia De Minas Buenaventura Saa stehen per 27.05.2022, 23:07 Uhr 9.05 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cia De Minas Buenaventura Saa zählt zum Segment "Gold".

Cia De Minas Buenaventura Saa haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cia De Minas Buenaventura Saa führt bei einem Niveau von 14,29 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,2 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,63 % ist Cia De Minas Buenaventura Saa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,76 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 68,56 liegt Cia De Minas Buenaventura Saa über dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 38,1 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.