Cia Energetica de Minas Gerais: Heikles Investment oder sichere Bank?

Für die Aktie Cia Energetica de Minas Gerais aus dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" wird an der heimatlichen Börse New York am 02.03.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 3.04 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Cia Energetica de Minas Gerais auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von Cia Energetica de Minas Gerais gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,62 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der 48,01 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cia Energetica de Minas Gerais. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Cia Energetica de Minas Gerais höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 3,8 Prozentpunkte (7,31 % gegenüber 3,51 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".