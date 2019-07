Cia Energetica de Minas Gerais: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie Cia Energetica de Minas Gerais aus dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" wird an der heimatlichen Börse New York am 15.07.2019, 06:35 Uhr, ein Kurs von 4 USD geführt.

Wie Cia Energetica de Minas Gerais derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cia Energetica de Minas Gerais. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Cia Energetica de Minas Gerais schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Stromversorger auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,85 % und somit 0,68 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cia Energetica de Minas Gerais-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,41 USD mit dem aktuellen Kurs (4,01 USD), ergibt sich eine Abweichung von +17.6 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (3,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9.86 Prozent), somit erhält die Cia Energetica de Minas Gerais-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.