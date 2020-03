Cia Brasileira de Distribuicao: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Kurs der Aktie Cia Brasileira de Distribuicao steht am 23.03.2020, 02:08 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 13.08 USD. Der Titel wird der Branche "Hypermärkte und Superzentren" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cia Brasileira de Distribuicao einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cia Brasileira de Distribuicao jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cia Brasileira de Distribuicao. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cia Brasileira de Distribuicao für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Cia Brasileira de Distribuicao für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Cia Brasileira de Distribuicao insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Cia Brasileira de Distribuicao damit 53,63 Prozent unter dem Durchschnitt (6,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 13,55 Prozent. Cia Brasileira de Distribuicao liegt aktuell 61,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".