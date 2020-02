Cia Brasileira de Distribuicao: Kann die was?

An der Heimatbörse New York notiert Cia Brasileira de Distribuicao per 17.02.2020, 01:00 Uhr bei 19.98 USD. Cia Brasileira de Distribuicao zählt zum Segment "Hypermärkte und Superzentren".

Die Aussichten für Cia Brasileira de Distribuicao haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cia Brasileira de Distribuicao beträgt das aktuelle KGV 22,32. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" haben im Durchschnitt ein KGV von 27,8. Cia Brasileira de Distribuicao ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Cia Brasileira de Distribuicao schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,02 % und somit 0,6 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,62 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cia Brasileira de Distribuicao für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Cia Brasileira de Distribuicao für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Cia Brasileira de Distribuicao insgesamt ein "Buy"-Wert.