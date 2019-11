Cia Brasileira de Distribuicao: Schon gehört?

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Für die Aktie Cia Brasileira de Distribuicao aus dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.11.2019, 04:04 Uhr, ein Kurs von 18.52 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,02 Prozent und liegt damit 0,6 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 2,62). Die Cia Brasileira de Distribuicao-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Cia Brasileira de Distribuicao mit einer Rendite von -11,52 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,86 Prozent. Auch hier liegt Cia Brasileira de Distribuicao mit 16,38 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cia Brasileira de Distribuicao-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,25 USD mit dem aktuellen Kurs (18,53 USD), ergibt sich eine Abweichung von -16,72 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (19,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,08 Prozent Abweichung). Die Cia Brasileira de Distribuicao-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.