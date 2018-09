Ci Com schreibt im Halbjahr erneut einen Verlust

Genf (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com weist zum ersten Halbjahr 2018, wie bereits Anfang Juli angedeutet, erneut einen Verlust aus. Das Ergebnis wurde durch den Kursrückgang auf der Beteiligung am Immobilienunternehmen Alliance Développement Kapital SIIC (ADC SICC) belastet.

Unter dem Strich resultierte in den Monaten Januar bis Juni ein Reinverlust in Höhe von 0,32 Millionen Franken. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten