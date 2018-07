Ci Com rechnet aufgrund Kursrückgang auf ADC-Beteiligung mit Halbjahresverlust

Genf (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com rechnet mit Blick auf die Beteiligung am Immobilienunternehmen Alliance Développement Kapital SIIC (ADC SICC) mit einer Ergebnisbelastung im ersten Halbjahr 2018. Wie Ci Com in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung schreibt, sei der Wert der 10,13-Prozent-Beteiligung in der Berichtsperiode von 1,77 Millionen Franken auf 1,50 Millionen zurückgegangen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten