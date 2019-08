Chuy’s: Klartext!

Per 06.08.2019, 21:07 Uhr wird für die Aktie Chuy's am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 23.18 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Chuy's haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Chuy's-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Chuy's-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chuy's vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 24 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1,1 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (23,74 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Chuy's somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Chuy's beläuft sich mittlerweile auf 21,84 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,74 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,7 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 22,34 USD. Somit ist die Aktie mit +6,27 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Chuy's konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Chuy's auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.