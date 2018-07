Churchill China: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Für die Aktie Churchill China aus dem Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 11.07.2018 ein Kurs von 1055 GBP geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Churchill China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Churchill China mit einem Wert von 18,58 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Home & Office Products" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 18,05 , womit sich ein Abstand von 3 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Churchill China lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Churchill China in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,26 Prozent liegt Churchill China 0,11 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Home & Office Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,38. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.