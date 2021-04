Churchill Capital-Aktie: Wird das jetzt was?

So richtig in Form sind die Bullen der Churchill Capital-Aktie bisher nicht. Aktuell bewegt sich das Papier den gesamten März und April in einer seitwärts gerichteten Phase, leicht Richtung Süden. Der Widerstandsbereich von rund 25,00 US-Dollar ist weiterhin aktiv. So kam es jüngst zum Anzug in diese Zone und zum Abprallen. Aus charttechnischer Sicht wäre es für Churchill Capital absolut essenziell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



