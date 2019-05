Church & Dwight: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Church & Dwight":

Für die Aktie Church & Dwight stehen per 08.05.2019, 04:48 Uhr 72,86 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Church & Dwight zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Church & Dwight auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Church & Dwight auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Church & Dwight in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Church & Dwight hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Church & Dwight in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Church & Dwight wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Church & Dwight erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 4 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (67,44 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 73,85 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Church & Dwight erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.