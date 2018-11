Church & Dwight: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Church & Dwight":

Per 27.11.2018, 22:01 Uhr wird für die Aktie Church & Dwight am Heimatmarkt New York der Kurs von 65,68 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Church & Dwight auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Church & Dwight weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,33 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Consumer Products") von 2,71 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,38 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Church & Dwight mit einer Rendite von 49,01 Prozent mehr als 41 Prozent darüber. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,05 Prozent. Auch hier liegt Church & Dwight mit 32,96 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Church & Dwight-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (55,79 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -15,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 65,94 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Church & Dwight eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.