Church, Dwight Aktie: Was soll das denn werden?

Church & Dwight weist am 19.01.2022, 01:55 Uhr einen Kurs von 104.22 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltsprodukte" geführt.

Wie Church & Dwight derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Church & Dwight liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Church & Dwight-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 99 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (104,22 USD) könnte die Aktie damit um -5,01 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Church & Dwight-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Church & Dwight liegt bei 33,97, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Church & Dwight bewegt sich bei 30,24. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Church & Dwight niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 456,9 Prozentpunkte (1,02 % gegenüber 457,92 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".