Church, Dwight Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Am 25.01.2022, 15:17 Uhr notiert die Aktie Church & Dwight an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 102.42 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Church & Dwight auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Church & Dwight niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 448,62 Prozentpunkte (1,02 % gegenüber 449,64 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Church & Dwight-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Church & Dwight vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 97,83 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (102,42 USD) ausgehend um -4,48 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Church & Dwight von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Church & Dwight beläuft sich mittlerweile auf 88,47 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 102,42 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,77 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 97,59 USD. Somit ist die Aktie mit +4,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".