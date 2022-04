Church, Dwight Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Am 14.04.2022, 10:26 Uhr notiert die Aktie Church & Dwight an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 102.85 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Church & Dwight einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Church & Dwight jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Church & Dwight erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 47,49 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -26,39 Prozent im Branchenvergleich für Church & Dwight bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,82 Prozent im letzten Jahr. Church & Dwight lag 0,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Church & Dwight weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,01 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Haushaltsprodukte") von 2164,39 %. Mit einer Differenz von lediglich 2163,38 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Church & Dwight-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Church & Dwight-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 0 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Sell"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 100,2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,58 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (102,85 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Church & Dwight somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.